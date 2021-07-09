Комиссия установила, что партия потеряла свой статус поскольку неоднократно не предоставляла необходимые отчеты о деятельности в установленные сроки.

Немецкая избирательная комиссия постановила, что Коммунистическая партия Германии (DKP) временно не допущена к участию в выборах в федеральный парламент 26 сентября из-за несоблюдения необходимых формальностей.

В частности, комиссия установила, что DKP, основанная в 1968 году, потеряла свой статус политической партии из-за того, что неоднократно не предоставляла властям необходимые отчеты о своей деятельности в установленные сроки.

У партии, которая в 2017 году набрала всего 11 558 голосов по пропорциональному подсчету по стране, есть четыре дня на то, чтобы обжаловать решение. DKP отвергла это решение, и объявила, что подаст апелляцию.

В то же время, к выборам была допущена марксистско-ленинская партия Германии (MLPD), набравшая на последних выборах 29 785 голосов.

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Комиссия начала двухдневную проверку регистрации 87 небольших партий и ассоциаций, чтобы оценить, отвечают ли они требованиям закона. Партии, прошедшие комиссию, как и раньше должны предоставить оговоренное количество подписей от спонсоров.

Согласно немецкой избирательной системе, существует 5-процентный порог для прохождения в парламент, который работает против второстепенных партий, отколовшихся групп и независимых.

Ассоциация избирателей Южного Шлезвига (SSW), партия датского меньшинства в Германии и этническая группа фризов, также была допущена к выборам.

Последние надеются получить хотя бы одно место в Бундестаге - это может стать возможным, поскольку комиссия объявила ее партией национального меньшинства, для которой 5-процентный порог не применяется.

Также к выборам допустили партию III, хотя Федеральное управление защиты конституции Германии классифицировало ее как "крайнюю правую" партию с членами, которые относятся к "неонацистской среде".

Федеральный избирательный комиссар отметил, что проверка комиссии касалась только процедурных требований, а не вопросов, связанных с политическими взглядами, передает "Европейская правда".

Сейчас в Бундестаге представлены шесть политических групп: консервативный альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), социал-демократы (СДПГ), крайне правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральные Свободные демократы, крайние левые Die Linke и "Зеленые".

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Автор: Ирина Погорелая