Израиль отказался от аннексии палестинских территорий

Согласно договору, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать храмы Иерусалима.

Израиль отказался от аннексии районов западного берега Иордана и заключил с Объединенными Арабскими Эмиратами мирное соглашение.

Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме говорят, что решение стало результатом длительных переговоров между Израилем, ОАЭ и посредства США. В совместном заявлении говорится, что лидеры стран «согласились на полную нормализацию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами».

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«Это исторический дипломатический прорыв будет способствовать установлению мира в ближневосточном регионе и является свидетельством смелой дипломатии и дальновидности трех лидеров, а также мужества ОАЭ и Израиля для проложения нового пути», - говорится в сообщении.

В отдельном заявлении арабский глава уточнил, что соглашение остановит дальнейшую аннексию Израилем палестинских территорий, ожидавших «зеленого света» от Вашингтона.

Однако, по словам Нетаньяху, применение суверенитета Израиля в районах западного берега все еще на повестке дня.

В чем заключается мирное соглашение между странами

Согласно условиям, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать храмы Иерусалима. Также подписанты будут продолжать нормализацию палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.

Израиль подписал мирные соглашения с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году. Однако Арабские Эмираты, как и большинство других арабских стран, не признавали Израиль и до сих пор не имели с ним ни дипломатических, ни экономических отношений.

Историческая мирное соглашение между двумя странами усилит оппозицию Ирана, с которым Израиль враждует, в частности из-за разработки ядерного оружия, которую Тегеран официально отрицает.

Ожидается, что обмен послами стран состоится в ближайшее время. Делегации Израиля и ОАЭ встретятся для подписания соглашений по инвестициям, туризму, прямых рейсов, безопасности, телекоммуникаций и решения других вопросов.

В Иране уже успели отреагировать на решение стран, назвав соглашение «позорным».

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Перевод: Яна Ставская