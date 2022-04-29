От поездок туда также советуют отказаться.

Министерства иностранных дел Израиля и Германии просят граждан покинуть Приднестровье.

"В свете ухудшения ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе, и учитывая то, что возможности Министерства иностранных дел оказывать помощь гражданам Израиля, которые там проживают, ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье", - сообщил израильский посол-нерезидент в Молдове Йоэль Лион.

Йоэль Лион также отметил, что МИД призывает граждан Израиля, которые планируют прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить свою поездку на это время.

МИД Германии также обновил рекомендации для путешественников.

"Ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась. На этом фоне поездки в Приднестровье категорически не приветствуются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Граждан Германии призывают проверить, является ли их пребывание в "ПМР" обязательным, и следовать инструкциям местных властей и сил безопасности.

"Обратите внимание, что посольство Германии в Кишиневе не может оказывать консульскую помощь Приднестровью", - предупредили в МИД.

Напомним, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности" так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" в Тирасполе, в воинской части. Также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В ГУР Минобороны назвали эти взрывы провокацией, организованной спецслужбами РФ. Также украинская разведка сообщала, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор до Крыма и контроль над югом Украины и предоставит ВС РФ "еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

По данным Генштаба ВСУ, российские войска, находящиеся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

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