Криволап уверен, что истребители существенно повлияют на фронт, но они не станут game changer.

Американские истребители F-16 в Украине смогут перехватывать крылатые ракеты и дроны-камикадзе, но самой их главной миссией будет сдерживание потока КАБов, которые по территории Украины сбрасывают российские Су-34 под прикрытием Ту-135. Такое мнение высказал эксперт по авиации Константин Криволап, передает 24 канал.

"С появлением F-16 эти операции у россиян будут достаточно такими рискованными и тяжелыми. Я не могу сказать, что ни один КАБ не упадет на нашу территорию, будут падать. Но это уже не будет "игра в Чапаева", а будет двусторонняя борьба и паритетное начало", - сказал он.

Криволап уверен, что F-16 существенно повлияют на фронт, но они не станут game changer.

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По словам авиационного эксперта, чтобы F-16 смогли работать над временно оккупированными территориями, сначала нужно "погасить" вражеское ПВО, чтобы оно не могло "дышать". Эксперт считает, что этого можно достичь средствами авиации, а также ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Истребители F-16 для Украины - что сообщалось

На днях сообщалось, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Еще 24 борта могут быть проданы Аргентине.

Отмечалось, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен прибудет с визитом в Аргентину, где и будут говорить о возможной продаже стране истребителей. При этом сам чиновник отмечает, что едет туда не для подписания соглашения.

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