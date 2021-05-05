Вирус COVID-19 часто мутирует, а новые штаммы быстро распространяются по миру. Это значительно усложняет борьбу с пандемией коронавируса.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью сильно ухудшилась в Индии и Непале. Индия бьет мировые рекорды по смертности и распространению вируса. Ежедневно в стране выявляют сотни тысяч новых случаев заболевания. В значительном увеличении случаев заболевания и летальности обвиняют новый индийский штамм коронавируса.

Новый штамм уже обнаружен в нескольких странах Европы. Врачи предупреждают, что индийский коронавирус может привести к серьезному росту заболеваемости в Украине. Пока что новый штамм не обнаружен в Украине. Эксперты еженедельно обследуют новые образцы вируса. Украина со 2 мая запретила въезд из Индии.

Индийский штамм коронавируса: особенности и симптомы

Читайте такжеЧетверть взрослого населения Евросоюза уже вакцинировали от коронавирусаНовый штамм имеет две мутации в части вируса, с помощью которой он внедряется в организм. По мнению экспертов, это делает вирус более опасным. Он легко обходит защиту иммунной системы. Индийский штамм может поражать людей, которые недавно переболели коронавирусом и имеют иммунитет к обычным штаммам.

ВОЗ также предполагает, что новый штамм также может вызывать более тяжелое течение болезни и повышенную заразность. Отличаются ли симптомы индийского штамма коронавируса - пока неизвестно. ВОЗ проводит анализ нового штамма и определяет его чувствительность к вакцинам. Есть вероятность, что существующие вакцины могут быть не так эффективны.

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Автор: Екатерина Пулатова