Ответа от Кремля пока не последовало.

Американский предприниматель-изобретатель Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина на онлайн-беседу в соцсети Clubhouse.

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Для приглашения Маск использовал Twitter, отметив в своем посте официальный аккаунт Кремля в соцсети.

«Не хотели бы вы присоединиться ко мне в беседе Clubhouse», - написал он.

В комментариях Маск добавил фразу по-русски: «было бы большой честью поговорить с вами».

Ответа от Кремля не последовало. Тем не менее, пост собрал 125 тысяч лайков и более 9 тысяч ретвитов.

Соцсеть Clubhouse была создана весной 2020 года и быстро обрела популярность на фоне пандемии. Функционал сети позволяет обмениваться аудиосообщениями в виртуальных тематических комнатах.

Маск и Россия

Компания SpaceX Илона Маска за минувшие годы потеснила "Роскосмос" в сфере ракетных пусков, а в 2020 году отправила людей в космос на собственном корабле CrewDragon, нарушив монополию Москвы в пилотируемой космонавтике.

Примечательно, что Илон Маск после успешного пилотируемого пуска Crew Dragon припомнил, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в 2014 году предлагал американцам прыгать в космос на батутах.

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Автор: Дмитрий Захаров