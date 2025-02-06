Представители государственных служащих и пенсионеров подали иски в суд против Маска и DOGE.

Федеральный судья запретил Казначейству США передавать данные из своей платежной системы третьим лицам. Это стало ответом на деятельность Департамента правительственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, сообщает Financial Times.

Отмечается, что DOGE выступает за сокращение государственных расходов. Несмотря на то, что эта структура не является федеральным исполнительным департаментом, она имела доступ к данным Казначейства США.

В издании подчеркнули, что судья Коллин Коллар-Котелли приняла временное постановление на запрет после того, как Маск похвастался, что его команда быстро сокращает денежные переводы Казначейства, получив доступ к системе, которая ежегодно расходует триллионы долларов, включая выплаты по социальному обеспечению и Medicare (национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет - УНИАН).

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Заявление миллиардера привело к тому, что представители государственных служащих и пенсионеров подали иски в суд. Они потребовали, чтобы DOGE лишили доступа к конфиденциальным данным Казначейства, добавили в издании.

Несмотря на то, что в администрации президента США Дональда Трампа заверили суд, что доступ к конфиденциальным данным имели только два эмиссара DOGE - глава группы Cloud Software Том Краузе и 25-летний программист Марко Элез, судья все же добилась постановления, которое запрещает передачу любой информации за пределы Казначейства. В издании рассказали, что это ограничение будет действовать, пока она рассматривает возможность вынесения более постоянного судебного запрета.

Также журналисты напомнили, что Трамп говорил американским гражданам о том, что Маск не сможет вести свою деятельность в рамках DOGE без одобрения администрации. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого Дома Каролина Ливитт, добавив, что миллиардер "соблюдает все законы".

Маск и Белый дом - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о существовании ряда ограничений, которые не позволяют миллиардеру Илону Маску предпринимать какие-либо действия в правительстве без одобрения Белого дома. Эти слова были сказаны журналистам в Овальном кабинете всего через несколько часов после того, как Департамент правительственной эффективности (DOGE) инициировал закрытие Агентства США по международному развитию (USAID).

Кроме того, глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс отказала Маску в открытии офиса в Белом доме. Отмечается, что его фигура вызывает споры, и он стал удобной мишенью для демократов.

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