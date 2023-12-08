Обучение проводило Общеоружное учебное командование, созданное в рамках мероприятий Европейского Союза по оказанию помощи украинской армии.

Украинские солдаты учатся вести ожесточенные бои зимой на военном полигоне на западе Польши.

Как сообщает агентство Reuters, на этой неделе прессу пригласили посмотреть на тренировки, которые проводили военные из Польши, Франции и Бельгии в Веджине, что примерно в 40 километрах от границы с Германией.

"Большинство людей фактически не имеют военного опыта, и их учат, как выполнять некоторые базовые тактические приемы. Нас учат пользоваться оружием в городах и в окопах", – сказал один украинский военный.

Обучение проводило Общеоружное учебное командование, созданное в рамках мероприятий Европейского Союза по оказанию помощи украинским военным. Учения проводились в 24 из 27 государств-членов блока.

"Мы будем продолжать адаптироваться, поскольку ситуация на поле боя меняется каждый день", - сказал генерал-лейтенант Михиэль ван дер Лаан, генеральный директор военного штаба Европейского Союза.

Агентство напоминает, что Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года и сейчас контролирует почти пятую часть ее территории. Украинское контрнаступление, которое продолжается с июня, не сделало серьезного прорыва.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что война движется к новому этапу статичных и изнурительных боев, которые могут позволить Москве восстановить свою военную мощь.

Война в Украине - последние новости с фронта

Украинские войска на передовой почувствовали последствия блокирование границы с Польшей. Протесты привели к проблемам с поставками военных грузов.

Между тем на Херсонском направлении российские силы наращивают фортификационное оборудование и подтягивают резервы. Также враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. На этом направлении силы обороны успешно отразили 30 атак только за минувшие сутки.

Как пишет The Wall Street Journal, на фоне неудачного летнего контрнаступления и проблем с поставками западного оружия Украина вынуждена перейти к обороне, чтобы остановить дальнейшее продвижение российского агрессора. Если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать только весной 2025 года.

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