Американский лидер не считает, что сейчас есть такой риск.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что сейчас нет реальной перспективы применения российским диктатором Путиным ядерного оружия.

Так американский лидер ответил на вопрос, может ли Путин прибегнуть к эскалации войны в Украине после беспорядков в России, вызванных мятежом главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет The Guardian.

"Нет никакой реальной перспективы того, что Путин применит ядерное оружие", - отметил Байден.

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Ядерные угрозы России: последние новости

Как известно, российские официальные лица неоднократно говорили о готовности использовать "все средства", если России будет угрожать опасность. А российские пропаганадисты систематически призывают бить ядерными ракетами по странам ЕС.

В июне Путин заявил, что у них нет необходимости бить по Украине ядерным оружием, а он сам относиться к этой идее отрицательно.

Известно, что недовольство ядерными угрозами РФ выражали не только в ЕС, но и в Индиии и Китае. По данным Financial Times, во время визита в Москву китайский лидер лично предостерег Путина от применения ЯО.

В то же время, Россия строит в Беларуси хранилища для своего тактического ядерного оружия. Путин заявлял, что первые ядерные заряды уже переместили.

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