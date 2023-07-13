Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что сейчас нет реальной перспективы применения российским диктатором Путиным ядерного оружия.
Так американский лидер ответил на вопрос, может ли Путин прибегнуть к эскалации войны в Украине после беспорядков в России, вызванных мятежом главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет The Guardian.
"Нет никакой реальной перспективы того, что Путин применит ядерное оружие", - отметил Байден.
Ядерные угрозы России: последние новости
Как известно, российские официальные лица неоднократно говорили о готовности использовать "все средства", если России будет угрожать опасность. А российские пропаганадисты систематически призывают бить ядерными ракетами по странам ЕС.
В июне Путин заявил, что у них нет необходимости бить по Украине ядерным оружием, а он сам относиться к этой идее отрицательно.
Известно, что недовольство ядерными угрозами РФ выражали не только в ЕС, но и в Индиии и Китае. По данным Financial Times, во время визита в Москву китайский лидер лично предостерег Путина от применения ЯО.
В то же время, Россия строит в Беларуси хранилища для своего тактического ядерного оружия. Путин заявлял, что первые ядерные заряды уже переместили.