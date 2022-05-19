Значительная часть российских сотрудников уехала в Дубаи, где Google имеет большой офис.

Корпорация Google вывезла большинство сотрудников из России, значительная часть их выехала в Дубаи, где расположен центральный офис.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Большинство российских сотрудников Google решили покинуть страну и продолжить работать в Google за пределами России. Некоторые из сотрудников решили остаться в России, однако покинули компанию. Так, уже в скором времени у Google больше не будет сотрудников в России.

"Арест российскими органами власти банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, оплату поставщиков, а также выполнения других финансовых обязательств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская дочерняя компания Google вскоре объявит о банкротстве в стране. Увольнение сотрудников Google и запланированное банкротство подчеркивают дальнейшее ухудшение отношений России с западными технологическими компаниями после российского вторжения в Украину.

Кроме того, Google сообщила, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как "Поиск", YouTube, "Карты" и Gmail доступными в России.

Как сообщал УНИАН, офис Google Россия после ареста банковского счета не может продолжать работу и закрывает свой офис в России.

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