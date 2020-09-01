Ранее Ли Джэ Ён был осужден за коррупцию на уровне высшего руководства страны.

Прокуроры Южной Кореи выдвинули против главы Samsung Ли Джэ Ёна обвинения в бухгалтерском мошенничестве и манипулировании ценами на фондовом рынке.

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Как сообщает Reuters, обвинения были выдвинуты против Ли и еще 10 бывших должностных лиц Samsung. Дело касается спорного поглощения двух дочерних компаний Samsung (Samsung C&T Corp и Cheil Industries), которое позволило Ли Джэ Ёну укрепить контроль над конгломератом.

Выдвижение обвинений позволит вице-президенту Samsung предстать перед судом, но он не будет задержан, поскольку ранее суд отклонил запрос прокуроров на его арест. Защита Ли Джэ Ёна обвинения отрицает, но заявляет, что обвиняемые будут «сознательно принимать участие» в судебном процессе.

Кто такой Ли Джэ Ён

52-летний Ли Джэ Ён – вице-президент компании «Samsung Electronics», миллиардер, сын председателя концерна «Samsung» Ли Гон Хи. СМИ пишут, что в последние годы Ли Джэ Ён де-факто руководит концерном. Номинальный президент Samsung – 78-летний Ли Гон Хи, очень редко появляется на публике.

Состояние Ли Джэ Ёна оценивается в 5 миллиардов долларов, что делает его третьим среди богатейших людей Республики Корея.

Дело главы Samsung

В 2017 году Ли Джэ Ён стал фигурантом резонансного дела – его арестовали по обвинению в коррупции. Вице-президента Samsung обвинили в даче взяток на более чем 36 млн долларов, через организации, подконтрольные подруге экс-президента страны Пак Кын Хе.

Судебный процесс спровоцировал политический кризис и привел к импичменту Пак Кын Хе. 27 августа 2017 года Ли Джэ Ёна приговорили к пяти годам заключения, но в дальнейшем заменили пятилетний тюремный срок на условный.

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Автор: Дмитрий Захаров