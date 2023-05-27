Отставка Путина может сделать Россию даже более опасной, чем эта страна есть сейчас.

Россия станет "мстительной" и будет представлять для мира прямую угрозу после того, как потерпит поражение в войне против Украины. Об этом заявил глава Королевских ВВС Великобритании Майк Вигстон в интервью The Telegraph.

"Когда украинский конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, чьи средства причинения нам вреда — это воздушное нападение, ракетный удар и подводная атака", – заявил он.

Издание отмечает, что данное заявление главкома британских ВВС является первым публичным выражением таких опасений со стороны западных официальных лиц касательно послевоенной политики РФ.

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"Сухопутные войска [РФ] сильно подорваны. Они столкнулись с большими проблемами, [но] флот почти ничего не потерял, киберпространство ничего не потеряло, космос ничего не потерял", – отмечает Вигстон, указывая на способность РФ даже сейчас создавать определенные проблемы.

По мнению командующего, угроза со стороны России, вероятно, будет сохраняться многие годы и может даже вырасти после отстранения Путина от власти. Вигстон убежден, что кремлевская система "это больше, чем просто один человек".

"За Путиным стоит целая структура и иерархия. Таким образом, даже если бы Путин исчез со сцены, его могли бы заменить бесчисленные другие люди, которые могли бы быть такими же жестокими и порочными по отношению к своему народу и соседним государствам", – считает главком ВВС Британии.

Перспективы смены власти в РФ

После недавней атаки повстанцев на приграничные районы Белгородской области в России уже открыто заговорили о необходимости смены руководства страны. Прямо на одном из федеральных каналов открыто призвали отправить Путина в отставку, чтобы наладить отношения с Европой.

Известный российский политолог Андрей Пионтковский недавно выразил мнение, что в России уже запустили операцию по замене Путина на посту президента кем-то другим. Эксперт убежден, что операцией руководит один из самых близких к диктатору людей – Юрий Ковальчук.

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