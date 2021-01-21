Реакция нового лидера ХДС на задержание Навального проливает свет на его сомнительную привязанность к Кремлю.

Четких слов осуждения было много. Министр иностранных дел Германии (Социал-демократическая партия) назвал арест Алексея Навального "совершенно немыслимым". Лидер "Зеленых" Роберт Хабек говорил, что то, как власть поступила с российским оппозиционером, было "неприемлемо и незаконно".

Председатель "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер говорил о "показательном судилище". А министр обороны Германии Аннагрет Крамп-Карренбауер (партия ХДС) сетовала, что российское руководство "цинично меняет местами палачей и жертв", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Лидеры политических партий очень быстро отреагировали на то, как с Навальным поступили в его родной стране. Но один промолчал. Это был Армин Лашет, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии и избранный в минувшие выходные председатель ХДС. Он не сказал и слова об аресте и заключении Навального.

"Где осуждение со стороны Лашета? То, что он так и не смог сделать за все эти годы - это открыто осудить Россию за ее военные преступления и за то, как она обращается с оппозиционерами типа Навального. Тот, кто так избирательно подходит к Кремлю, вряд ли сможет сохранить единство Европы", - сказал представитель "Зеленых" по иностранным делам в Бундестаге Омид Ноурипур.

Читайте такжеRzeczpospolita: Навальный - не Ленин, а Путин - не Николай IIИздание пишет, что то, как новый лидер ХДС и потенциальный кандидат в канцлеры Германии отреагировал на дело Навального, проливает свет на персонажа, который при других обстоятельствах остался бы незамеченным - на дипломата Армина Лашета. Будучи премьер-министром своей федеральной земли, Лашет довольно часто высказывался о международной политике, особенно когда это касалось России. Но его критики говорят, что лучше бы он молчал.

В 2018 году Лашет был против введения санкций против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери химическим оружием "новичок". Этот же яд использовали позже и против Навального.

"Если вы уже заставили почти все страны НАТО проявить солидарность, не должны ли у вас быть твердые доказательства? Вы можете относиться к России, как угодно. Но когда я изучал международный закон, то усвоил, что со странами нужно вести себя иначе", - говорил Лашет в те времена.

Федеральное правительство нашло доказательства и убедительные. Вдобавок, власти Великобритании и журналисты смогли задокументировать российских агентов, совершивших нападение на Скрипаля.

"Лашет ошибся в деле Скрипаля. И это было предупреждение для него", - сказал эксперт по внешней политике и заместитель председателя "Свободной демократической партии" в Бундестаге Александр Ламбсдорфф.

Читайте такжеPolitico: Европа не готова жить без МеркельБыли и другие случаи, когда Лашет удивлял многих, оправдывая агрессивное поведение России. За это его называли "putinversteher", то есть "тот, кто понимает Путина".

"Демонизация Владимира Путина - это не политика, а оправдание ее отсутствия", - говорил Лашет в 2014 году после того, как Россия аннексировала украинский Крым.

Он сетовал, что в немецком обществе есть "заметный антипутинский популизм". И даже если так называемый "референдум" в Крыму был четким нарушением международного закона, Лашет советовал Западу попытаться "поставить себя на место своего соперника в международных отношениях".

В отличие от своих соперников в борьбе за пост канцлера Норберта Рюттгена и Фридриха Мерца, новый председатель ХДС отказывается видеть связь между газопроводом "Северный поток-2" и делом Навального. В вопросе Сирии, Лашет всегда ругал больше США, а не Россию. В 2014 году он даже обвинил американцев в том, что они якобы стали "союзниками Исламского государства" против режима Башара Асада.

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Перевод: Лесь Дымань