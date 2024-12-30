Шнайдер считает, что население Германии нужно лучше подготовить к возможному военному конфликту.

Германии нужно приготовиться к тому, что огонь может быть открыт и по этой стране. Об этом заявил командующий Бундесвером в регионе Шлезвиг-Гольштейн полковник Аксель Шнайдер, сообщает Bild.

"Мы должны говорить с ними (гражданами Германии - УНИАН) как со взрослыми, и мы все должны брать больше личной ответственности. Важно, чтобы в чрезвычайных ситуациях люди могли обходиться без помощи в течение трех дней и не взывали сразу к государству или мэру", - сказал он журналистам.

Шнайдер заявил, что Германии было бы очень трудно защитить себя в случае нападения врага. Он отметил, что хотел бы помимо подготовки военных видеть больше усилий в укреплении гражданской обороны.

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Также полковник добавил, что Германии необходимо оборудовать больше убежищ для населения:

"У каждого из нас в голове картины, как люди в Киеве и Днепре неделями сидели в метро. Если сейчас заняться теми убежищами, что еще есть, возможно, их удастся сделать пригодными для использования".

Шнайдер уверен, что жители Германии недооценивают угрозу, которую представляет Россия для страны.

"Если бы жители Шлезвиг-Гольштейна позвонили в свои города-побратимы в Балтийском регионе, они бы поняли, что у них совершенно разное восприятие опасности, исходящей от России", - подчеркнул он.

В издании напомнили, что в 2014 году Шнайдербыл похищен российскими боевиками на востоке Украины, когда он работал наблюдателем ОБСЕ. Его насильно удерживали неделю, но позже все же отпустили.

Готова ли армия Германии к угрозам

Ранее парламентская уполномоченная по делам Вооруженных сил Германии Ева Хёгль заявила, что оперативная готовность многих воинских частей ВВС страны составляет лишь 50%, в свете существующих угроз этого недостаточно. Она призвала доукомплектовать личный состав Бундесвера.

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