Накануне финский суд отказался выдать его Украине.

Власти Финляндии могут самостоятельно привлечь к уголовной ответственности российского неонациста из группировки "ДШРГ Русич" Яна Петровского, которого Украина обвиняет в военных преступлениях. Об этом сообщает финское издание Yle.

Отмечается, что после того, как финский суд освободил Петровского из-под стражи, отказавшись дать согласие на его экстрадицию в Украину, россиянина сразу же задержали представители пограничной службы. Сейчас это ведомство начало формальное производство, чтобы установить законность пребывания россиянина в Финляндии.

Однако оказалось, что Центральная криминальная полиция под руководством Генеральной прокуратуры начала "в полной тишине" еще одно расследование. Об этом изданию рассказал заместитель генерального прокурора Юкка Раппе. По его словам, правоохранители должны определиться с тем, можно ли привлечь Петровского к ответственности на месте в Финляндии за совершенные в Украине преступления. Соответствующие материалы ранее предоставила Украина.

Видео дня

"Это решение будет моей ответственностью, когда будут получены достаточные объяснения по этому вопросу. Надеюсь, мы получим их в начале недели", - говорит Раппе.

Согласно закону Финляндии, местные правоохранители могут расследовать террористические преступления, совершенные за рубежом, если есть такая целесообразность. Однако сложность этого случая заключается в том, что Петровский тоже не финн.

Поэтому этот случай может стать своего рода прецедентом для правоохранительной системы Финляндии.

Дело Яна Петровского

Как писал УНИАН, в августе 2023 года правоохранители Финляндии задержали одного из соучредителей российской группировки "ДШРГ Русич", известной своими откровенно неонацистскими взглядами и участвовавшей в войне против Украины.

Украинские правоохранители подозревают Петровского в совершении ряда военных преступлений во время российской гибридной агрессии на Донбассе в период с июня 2014 по август 2015 года.

После того, как Петровского арестовали в Финляндии, Украина подала запрос на его экстрадицию. Но накануне финский суд постановил, что выдать террориста Украине было бы слишком жестоко, поэтому судья просто отпустил его.

Вас также могут заинтересовать новости: