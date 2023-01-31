Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что они не получали от Украины запрос о передаче истребителей F-16.
На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануелем Макроном Рютте сказал, что поставок, как и запросов от властей Украины, пока нет, пишет издание NOS.
Однако премьер убежден, что в поддержке Украины для победы в войне с Россией нет табу. "Но это действительно был бы очень большой следующий шаг, если бы дело дошло до этого", - сказал он, комментируя возможность поставок.
Истребители F-16 для Украины
В начале года глава Министерства иностранных дел Украины заявил, что уже удалось разблокировать передачу Украине почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.
В ходе последной встречи в формате "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников предоставить их Украине.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Кабинет министров рассмотрит вопрос поставок истребителей F-16, если об этом попросят власти Украины.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что они готовы передать Украине F-16, если Соединенные Штаты Америки позволят.
Вчера президент США Джо Байден сказал журналистам, что Штаты не будут передавать Украине F-16.