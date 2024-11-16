Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что сам "смысл существования" ЕС оказался под угрозой.

Европа находится в осаде современных варваров, среди которых российский диктатор Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и будущий президент США Дональд Трамп. Но европейские лидеры слишком заняты ссорами, чтобы заметить проблему и начать действовать.

Об этом в колонке для The Guardian пишет комментатор Observer Саймон Тисдалл. Он отметил, что российская орда "пожирает" украинскую территорию. Китай под лидерством Си Цзиньпина проводит разведывательные и хакерские атаки на Европу, при этом пользуется колоссальным торговым профицитом в 292 млрд евро. На "западном фронте" Европы тоже не все спокойно – "после избирательной зачистки, главный американский вандал (Дональд Трамп) жаждет боя".

Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что сам "смысл существования" ЕС оказался под угрозой. Но в Европе этого, кажется, не замечают, уделяя внимание другим вопросам, говорит Тисдалл:

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"Хроническая ненужность брюссельской бюрократии – наименьшая из проблем Европы".

Он напомнил, что в своем авторитетном докладе в сентябре Драги призвал ежегодно инвестировать 800 млрд евро в такие сферы, как искусственный интеллект, зеленые технологии и оборона, чтобы ускорить рост, конкурентоспособность и безопасность ЕС по сравнению с США и Китаем. Как и Россия, обе страны стремительно увеличивают военные расходы.

В ответ на это лидеры ЕС на саммите в Будапеште в этом месяце обнародовали громкую "декларацию о конкурентоспособности", где говорили о "решительных шагах" по инвестициям, обещали достичь "срочного прогресса" в создании союза рынков капитала и усилить обороноспособность "без промедлений". Будет ли что-то из этого когда-либо реализовано, в конечном счете, зависит от политической воли национальных лидеров.

Но политическая воля "шатается". Правительство Германии, вместе с Францией традиционно считается движущей силой в ЕС, потерпело крах, а выборы должны состояться только в конце февраля. Автор отметил, что настоящий "враг Европы внутри" – ультраправые и ультралевые партии, лелеющие антидемократические, трампистские тенденции – будут продолжать свое "наступление" в Германии, как и в других странах.

Во Франции президент Эммануэль Макрон сталкивается с подобными ультраправыми вызовами. Его рейтинг одобрения снижается и составляет 23%. Но Макрон осознает опасность, считает автор. Президент Франции предупреждал, что Европа окажется "в меню", если она не сможет развить большую экономическую независимость и независимость в сфере безопасности.

Тем временем появилась еще одна переменная – Дональд Трамп победил на президентских выборах. И его политика противоречит интересам Европы:

"Его деструктивная, регрессивная политика в отношении протекционистских тарифов, Украины, Израиля-Палестины, Ирана, будущего НАТО и климатического кризиса прямо противоречит интересам ЕС".

Одно из насущных опасений заключается в том, что глобальная торговая война может подтолкнуть еврозону к рецессии и заставить Европу выбирать сторону между США и Китаем, ее крупнейшими торговыми партнерами.

Трамп обещает наложить большие пошлины на весь импорт, что может уничтожить европейскую автомобильную промышленность. В то же время Китай может столкнуться с пошлинами на уровне 60% или более.

"Он будет вынужден принять ответные меры, как и ЕС. Результат: глобальный рыночный хаос", – констатирует автор.

Будущее Европы: вы могли это пропустить

FP пишет, что Европа может взять на себя роль США в поддержке Украины. Но есть сфера, где Европа все же не сможет заменить Америку – это передовые технологии наблюдения и разведки.

Между тем резидент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен тем, что страны Европы рискуют быть втянутыми в торговые войны и с США, и с Китаем одновременно, из-за экономической политики Дональда Трампа.

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