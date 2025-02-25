Криптоиндустрия столкнулась с наиболее масштабной атакой на централизованную биржу.

Поддерживаемые государством северокорейские хакеры похитили криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов во время "крупнейшего ограбления в истории". Об этом сообщает The Telegraph.

Агенты Пхеньяна смогли взломать системы дубайской биржи Bybit и похитить криптовалюту Etherium. По словам аналитиков, за одну атаку хакеры украли больше криптовалюты, чем все северокорейские киберпреступники в 2024 году.

Общая сумма в 1,5 млрд долларов также существенно превосходит одну из крупнейших банковских краж, когда Саддам Хусейн похитил 1 млрд долларов из центрального банка Ирака перед началом войны в 2003 году.

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Эксперты выяснили, что "ниточки" ведут к группе Lazarus, которая тесно связана с правительством КНДР и уже была фигурантом инцидентов с кражей криптоактивов. Ранее сообщалось, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в механизме подписания транзакций.

Специалисты Chainalysis (компания, которая специализируется на анализе блокчейна) отмечают, что атака стала ярким напоминанием о "передовой тактике", которую используют хакеры КНДР. Кроме технических навыков, северокорейские хакеры умело владеют так называемой "социальной инженерией". Проще говоря – манипулированием людьми.

Отметим, что руководство биржи Bybit уверяет, что все остальные ее кошельки остаются в безопасности, а вывод средств работает в обычном режиме.

Северная Корея – последние новости

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что КНДР на 50% удовлетворяет все расходы фронта РФ в боеприпасах. Он добавил, что уже начались масштабные поставки россиянам 170-мм самоходных гаубиц и 240-мм реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, в Министерстве обороны Южной Кореи говорят, что КНДР передала России 200 единиц дальнобойной артиллерии. В Минобороны считают, что Северная Корея удвоит свои усилия по изготовлению оружия в этом году.

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