Правила охватывают проверку нелегальных мигрантов, когда они прибывают в ЕС, процедуры рассмотрения заявок на предоставление убежища и тому подобное.

Европейский Союз достиг соглашения по новым правилам, предназначенным для более равномерного распределения затрат и работы по приему мигрантов, а также ограничение количества людей, которые прибывают. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, представители Европейского парламента и правительств стран Евросоюза достигли согласия после ночных переговоров по законам под общим названием "Новый пакт о миграции и убежище", который должен вступить в силу в следующем году.

"Правила охватывают проверку нелегальных мигрантов, когда они прибывают в Европейский Союз, процедуры рассмотрения заявок на предоставление убежища, правила определения страны ЕС, ответственной за рассмотрение заявок, и способы урегулирования кризисов", - сообщает СМИ.

Отмечается, что предусмотренной системой проверки обусловлена возможность отличить тех, кто нуждается в международной защите, от тех, кто в ней не нуждается.

Так, людей, чьи заявки на предоставление убежища имеют низкие шансы на успех, например лиц из Индии, Туниса или Турции, могут не допустить в ЕС и задержать на границе, равно как и людей, которых считают угрозой безопасности. Также ускорится обработка заявок.

Украинские беженцы Европе

Ранее УНИАН сообщал, как меняется миграционная политика Запада в отношении украинцев. Запад начинает "уставать" от помощи украинским беженцам, но каждая страна эту "усталость" преодолевает по-своему.

Также УНИАН сообщал, что Германия урежет выплаты всем беженцам. Украинцы не станут исключением. Так, ранее искатели убежища могли претендовать на получение помощи после 18 месяцев пребывания в Германии. Теперь этот срок увеличен до 36 месяцев. При этом размер помощи для бессемейных беженцев сократили до 92 евро в месяц.

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