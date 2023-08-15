Если последние инциденты связаны, то у России есть две цели, считает он.

Россия использует бомбардировщики, чтобы убедить Запад, что война выходит из-под контроля, а также заставить их нервничать из-за оказания помощи Украине.

Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк в интервью Sky News, комментируя последние инциденты с перехватом российских самолетов. "Все это похоже на серию селфи в воздухе, поскольку самолеты часто фотографируют друг друга во время таких инцидентов. Послание истребителей (НАТО) бомбардировщикам таково: "Вот мы фотографируем вас в 50 метрах от нас. Если бы это была война, вы были бы мертвы 20 минут назад", - сказал он.

Кларк отметил, что, может, и нет никакой последовательной стратегии, связывающей инциденты с российскими бомбардировщиками, но если она есть, то Россия хочет заставить всех нервничать.

Видео дня

"Природа войны в Украине заключается в том, что россияне хотят сделать вид, что ситуация выходит из-под контроля и что Запад играет с огнем, помогая Украине", - добавил аналитик.

Перехват самолетов РФ

Напомним, вчера стало известно, что Нидерланды и Дания подняли свои истребители F-16 из-за российских бомбардировщиков, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Северным морем.

Впоследствии в Великобритании сообщили, что морские патрульные самолеты Ту-142 "Медведь-Ф" и Ту-142 "Медведь-Ж" заметили к северу от Шотландии, их перехватили истребители RAF Typhoon.

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