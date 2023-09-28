По его словам, чувство юмора у российского диктатора достаточно специфическое.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал о своих беседах с диктатором Владимиром Путиным и признался, что во время их разговора звучали шутки по поводу КГБ и спецслужб. По его словам, российский лидер хочет восстановления Великой Российской империи.

Об этом Помпео заявил во время выступления на первом американо-средиземноморском инвестиционном форуме, пишет АМНА.

По его словам, у Путина якобы есть видение восстановления Великой Российской империи. Впрочем он добавил, что США "должны быть готовы, скорее, соответствующими способами защитить любое суверенное государство, чтобы никто не мог узурпировать страну".

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Помпео также сказал, что связи между Россией и Китаем сегодня крепче, чем три года назад, но это вынужденные отношения - между ними настолько много споров, что они пойдут в обратном политическом направлении, как только представится возможность.

Помпео - его позиция относительно войны в Украине

Еще летом Помпео осудил российское вторжение, призвав Штаты передать Украине тяжелое вооружение, в частности Abrams.

Майк Помпео - один из 10 потенциальных кандидатов в президенты от республиканцев в 2024 году. Весной СМИ утверждали, что Помпео может приехать в Украину.

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