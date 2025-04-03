Военные опубликовали видео, на котором можно увидеть корабли.

Корабли ВМС ВС Украины "Черкассы" и "Чернигов" первыми с начала полномасштабного вторжения РФ получили оценку совместимости по стандартам НАТО.

Как отметил в эфире телемарафона спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук, противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов" завершили оценку НАТО 1-го уровня, которая подтверждает совместимость с процедурами и стандартами НАТО.

"Надо понимать, что движение в сторону НАТО не является односторонним. Это взаимные действия", - сказал спикер.

По его словам, например в Балтийском море действуют противоминные корабельные группы, в составе которой представители разных стран. Они до сих пор очищают акваторию от мин времен Второй мировой войны.

"Прошлым летом, когда мы участвовали в учениях, там были эстонцы, немцы, французы. И они периодически сменяют друг друга. Для того, чтобы иметь возможность работать в этих совместных группах, надо иметь соответствующий уровень совместимости. Фактически выполнять все действия так же, работать вместе как одна команда", - рассказал Плетенчук.

Впереди экипажи кораблей ждет прохождение оценки НАТО второго уровня (NEL2), после чего они получат право на участие в многонациональных операциях и миссиях Альянса.

Плетенчук добавил, что оценивание проходит в несколько этапов и после их прохождения это уже "совсем другой уровень".

"Это фактически уровень Североатлантического Альянса", - подчеркнул военный.

ВМС ВСУ также обнародовали видео, на котором можно увидеть эти корабли. По словам военных, в современных условиях безопасности получение оценки 1-го уровня - важный процесс интеграции украинских подразделений к стандартам НАТО, что обеспечивает высокий уровень подготовки и эффективности.

ВМС Украины - новости

Как писал УНИАН, два противоминных корабля класса Sandown до полномасштабного вторжения РФ Украине передала Великобритания. Сейчас названия кораблей - "Черкассы" и "Чернигов".

Эти два украинских тральщика будут оставаться за границей до завершения войны, потому что Турция не пропускает их через свои проливы в Черное море. Командующий Военно-Мосскими силами ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа объяснял, что согласно требованиям конвенции Монтре, Турция прекратила проход кораблей РФ в Черное море. Они временно находятся в Великобритании, где осуществляется подготовка экипажей.

Вас также могут заинтересовать новости: