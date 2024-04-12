Великобритания продолжает поддерживать Украину / Коллаж УНИАН / фото Royal Navy/SWNS

Украинские миноискатели "Чернигов" и "Черкассы" примут участие в международных учениях в Великобритании.

"Два миноискателя Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые Великобритания передала Украине в 2022 году, прибыли на базу Королевского флота в городе Портсмут, Англия, где планируется проведение совместных учений", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За последние 18 месяцев экипажи кораблей прошли ряд учений и тренировок с инструкторами Королевского флота, участвовали в многонациональных учениях "Joint Warrior 23-II" и "Sea Breeze 2023".

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В Портсмуте корабли будут проходить подготовку к учениям в водах Великобритании с Королевским флотом и ВМС США. "В будущем приобретенный опыт пригодится Украине при взаимодействии со странами-партнерами по стандартам НАТО", - отмечают в Военно-морских силах Украины.

Как сообщает The Telegraph, военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham, были выписаны из состава Королевских Военно-морских сил и переданы украинским военным.

"Корабли, каждый из которых служил более 20 лет в Королевском флоте, прибыли на базу ВМС Портсмута, отплыв из Шотландии. Они останутся в Портсмуте, пока члены экипажа пройдут обучение, чтобы подготовиться к поиску мин в Черном море", - говорится в публикации.

Представитель Министерства обороны сказал, что корабли пока не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны.

"Однако они сформируют критически важный потенциал для Украины в будущей защите ее побережья, поскольку Великобритания стремится поддерживать долгосрочные возможности украинского флота, в то же время они стремятся защитить коммерческое судоходство путем обнаружения и обезвреживания морских мин", - цитирует The Telegraph чиновника.

Временно поверенный в делах Украины Эдуард Фесько заявил, что корабли будут иметь важное значение для восстановления торговых путей после окончания войны. По его словам, тральщики будут очень важны в послевоенный период для очистки Черного моря от мин.

Фото Миноискатели 12 апреля 2024
Фото Миноискатели 12 апреля 2024
Фото Миноискатели 12 апреля 2024

Как отметил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, эта страна является лидером в помощи Украине по модернизации ее ВМС. По его мнению, передача кораблей и замечательная подготовка Королевского флота долгосрочно повлияют на способность Украины защищать свои воды.

По словам министра, Великобритания поддерживает Украину, в частности в том, что ВСУ наносят удары по Черноморскому флоту РФ. "Таким образом они обеспечивают жизненно важные коридоры для экспорта зерна и других материалов, поддерживая свою экономику перед лицом варварской бомбардировки со стороны России", - сказал чиновник.

Помощь Украине от Великобритании

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Великобритании объявили о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины. В ее состав также вошла Норвегия.

Участники пообещали помогать Украине с кораблями, техникой и подготовкой катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и прочее.

В ВМС сообщали, что противоминная составляющая украинских сил усилится британскими тральщиками "Сэндаун" и двумя нидерландскими противоминными кораблями. Подготовку экипажей первых двух уже завершили.

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