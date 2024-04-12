За последние 18 месяцев экипажи кораблей прошли ряд учений и тренировок с инструкторами Королевского флота.

Украинские миноискатели "Чернигов" и "Черкассы" примут участие в международных учениях в Великобритании.

"Два миноискателя Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые Великобритания передала Украине в 2022 году, прибыли на базу Королевского флота в городе Портсмут, Англия, где планируется проведение совместных учений", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За последние 18 месяцев экипажи кораблей прошли ряд учений и тренировок с инструкторами Королевского флота, участвовали в многонациональных учениях "Joint Warrior 23-II" и "Sea Breeze 2023".

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В Портсмуте корабли будут проходить подготовку к учениям в водах Великобритании с Королевским флотом и ВМС США. "В будущем приобретенный опыт пригодится Украине при взаимодействии со странами-партнерами по стандартам НАТО", - отмечают в Военно-морских силах Украины.

Как сообщает The Telegraph, военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham, были выписаны из состава Королевских Военно-морских сил и переданы украинским военным.

"Корабли, каждый из которых служил более 20 лет в Королевском флоте, прибыли на базу ВМС Портсмута, отплыв из Шотландии. Они останутся в Портсмуте, пока члены экипажа пройдут обучение, чтобы подготовиться к поиску мин в Черном море", - говорится в публикации.

Представитель Министерства обороны сказал, что корабли пока не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны.

"Однако они сформируют критически важный потенциал для Украины в будущей защите ее побережья, поскольку Великобритания стремится поддерживать долгосрочные возможности украинского флота, в то же время они стремятся защитить коммерческое судоходство путем обнаружения и обезвреживания морских мин", - цитирует The Telegraph чиновника.

Временно поверенный в делах Украины Эдуард Фесько заявил, что корабли будут иметь важное значение для восстановления торговых путей после окончания войны. По его словам, тральщики будут очень важны в послевоенный период для очистки Черного моря от мин.

Как отметил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, эта страна является лидером в помощи Украине по модернизации ее ВМС. По его мнению, передача кораблей и замечательная подготовка Королевского флота долгосрочно повлияют на способность Украины защищать свои воды.

По словам министра, Великобритания поддерживает Украину, в частности в том, что ВСУ наносят удары по Черноморскому флоту РФ. "Таким образом они обеспечивают жизненно важные коридоры для экспорта зерна и других материалов, поддерживая свою экономику перед лицом варварской бомбардировки со стороны России", - сказал чиновник.

Помощь Украине от Великобритании

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Великобритании объявили о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины. В ее состав также вошла Норвегия.

Участники пообещали помогать Украине с кораблями, техникой и подготовкой катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и прочее.

В ВМС сообщали, что противоминная составляющая украинских сил усилится британскими тральщиками "Сэндаун" и двумя нидерландскими противоминными кораблями. Подготовку экипажей первых двух уже завершили.

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