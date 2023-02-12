Он подчеркнул, что Польша является членом НАТО, поэтому союзники сплотятся.

В случае прямого нападения России на Польшу ответ будет быстрым и решительным. Такую агрессию воспримут как прямое нападение на НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время интервью, опубликованном на официальном сайте своей администрации комментируя риски, связанные с принципиальной позицией Варшавы в противостоянии России и поддержке Украины.

"Пожалуйста, не забывайте, что нападение России на Польшу будет нападением на НАТО. Когда в 2001 году Соединенные Штаты подверглись нападению, все союзники встали на сторону американцев в борьбе с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, каким бы он ни был, ответ был бы таким же: быстрым и решительным", – отметил Дуда.

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Угрозы РФ в адрес Польши

Россия регулярно угрожает Польше войной за принципиальную позицию по поддержке Украины. Недавно опальный лидер Чечеи Рамзан Кадыров во время нового выступления пообещал, что РФ захватит Киев и дойдет до границ Польши. А поставки танков западного образца Украине якобы ничего не значат.

В то же время Кадыров вспомнил о "демилитаризации" и "денацификации" Польши после окончания войны в Украине. У него лично есть такое намерение, ведь "борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши".

Такие же заявления регулярно звучат на российском телевидении. Более того, даже рядовые россияне угрожают войной Польше. В частности, россиянин в чат-рулетке похвастался "знаниями" о войне в Украине. Он заявил, что рашисты ни на кого не нападали, а сами стали жертвой нападения, когда "шли на Польшу".

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