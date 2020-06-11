Разлетелся в щепки: в Москве гаишник на мотоцикле врезался на скорости в такси (видео)

Инспектор в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На пересечении Университетского проспекта и Мосфильмовской улицы в Москве мотоцикл сотрудника ГИБДД столкнулся на большой скорости с автомобилем такси.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Life Shot.

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На записи видно, как полицейский мотоцикл на огромной скорости влетает в автомобиль такси, поворачивающий на светофоре налево. По данным канала, инспектор в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сейчас он находится в сознании.

Как уточняет Telegram-канала «112», инспектор преследовал нарушителя, который ездил по городу с затертыми номерами.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Мужчина, в автомобиль которого врезался Ефремов, умер. Актеру грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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