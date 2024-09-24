Американский лидер прибудет в страну уже 10 октября.

10 октября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибудет в Германию. Он будет находиться там с визитом три дня, а затем отправится в Анголу.

Полиция немецкой столицы уже готовится к этому визиту, пишет Speigel, ссылаясь на правительственные круги в Берлине. По их данным, также правительство страны хочет пригласить в Германию президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кеира Стармера.

"Встреча в так называемом формате "четверки", скорее всего, будет сосредоточена прежде всего на поддержке Украины. Говорят, что Байден также планирует посетить американскую военную базу в Рамштайне", - отметили журналисты.

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