'Как шелковый в диалоге': Медведев удивился, что Трамп угрожал ударить по Москве

Скандальный российский политик уверен, что заявления, обнародованные американскими СМИ, не соответствуют действительности.

Скандальный замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп якобы не мог угрожать ударом по Москве в ответ на вторжение РФ в Украину.

Как заявил Медведев в комментарии российским пропагандистским СМИ, если бы эти угрозы действительно были, то правитель РФ Владимир Путин ответил бы "ударом по Вашингтону".

При этом он отметил, что американский политик не мог угрожать ударами по Москве в переговорах с Путиным, поскольку он "как шелковый" в диалоге, отношения с ним "достаточно теплые".

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что угрожал российскому правителю ударом по центру Москвы, если тот осмелится вторгнуться в Украину. Республиканец не уточнил, когда именно состоялся этот разговор, но раскрыл его содержание.

"Владимир, если ты пойдешь на Украину, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я собираюсь ударить в центр долбаной Москвы", - якобы сказал Трамп Путину.

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