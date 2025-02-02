По словам Путина, лидерам Европы не нравится Трамп.

Российский диктатор Владимир Путин считает, что президент США Дональд Трамп "наведет порядок" в Европе. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что европейским лидерам не нравится Трамп, ведь они с ним "боролись активно, вмешивались в политические жизни, в предвыборный процесс США".

"Потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. Потом Байден ментально им больше нравился, понимаете? Ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо". В том числе в гендерной политике, в некоторых других вопросах. Им якобы не нравится это", - подчеркнул президент РФ.

Путин добавил, что скоро страны Европы "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".

Отношения между Трампом и Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о своем предстоящем разговоре с Путиным. Он отметил, что сейчас по этому вопросу уже проводятся переговоры.

"Они запланированы и продолжаются. Мы ведем очень важные обсуждения, направленные на то, чтобы положить конец этой войне, достигнув договоренности с Россией", - отметил американский лидер.

В то же время росСМИ сообщили, что Путин начал игнорировать бои на Курщине. Однако он стал гораздо чаще говорить о новом президенте США Дональде Трампе.

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