Вероятно, уже по итогам вторника Трамп окончательно сбросит со счетов своего главного конкурента внутри Республиканской партии.

Бывший президент США Дональд Трамп победил на внутрипартийных выборах (кокусах) Республиканской партии еще в трех штатах – Мичигане, Миссури и Айдахо. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что везде экс-президент с большим отрывом обошел свою главную соперницу — бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли. И это последнее крупное мероприятие в предвыборной кампании Трампа перед так называемым Супервторником — 5 марта кокусы состоятся одновременно в 15 штатах и на одной территории.

Если Никки Хейли не сможет одержать победу в ходе Супервторника (что выглядит крайне маловероятным на текущий момент), тогда Трамп почти гарантировано будет избран единым кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США.

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После этого от кресла президента его будет отделять только действующий президент Джо Байден, который по всем рейтингам уступает своему предшественнику. Сами президентские выборы состоятся в начале ноября, а их победитель вступит в президентские полномочия в январе 2025 года.

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Как писал УНИАН, президент США Джо Байден отстает от своего потенциального соперника Дональда Трампа во всех семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине. Как показывает история, кандидат, побеждающий в этих штатах, побеждает в целом по стране.

Также мы рассказывали, что Трамп, уже мнящий себя победителем выборов, озвучил список возможных кандидатов в вице-президенты. Среди них один из его главных конкурентов в прошлом Рон ДеСантис.

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