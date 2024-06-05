Согласно сообщениям ГРУ, россиян интересовало, какое вооружение Киев закупает в соседних государствах, в частности в Молдове.

Бывший начальник Генштаба ВС Молдовы Игорь Горган докладывал военной разведке РФ о внутренней политической обстановке в республике и передавал данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали военную технику и снаряды для своих вооруженных сил. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и молдавского издания "Маленькая страна".

Согласно сообщениям ГРУ, россиян интересовало, какое вооружение Киев закупает в соседних государствах, в частности в Молдове.

"Украинский Укроборонэкспорт пытается у Молдовы выкупить (или забрать при помощи "партнеров") шесть МиГ-29, которые находятся в Маркулештах. Очень сильно настаивают... Пока самолеты на месте. Операцию хотят "провернуть" через подставную фирму из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшее время", – докладывал российской разведке молдовский информатор.

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Также Горгану не давали покоя и поставки оружия в Украину через Румынию – он давал советы своему российскому куратору.

Кроме того, как утверждается в расследовании, Горган "постоянно "бомбил" своего куратора из ГРУ Алексея Макарова сообщениями о том, что что в Молдове якобы все готово к вводу российских войск.

Источник в военной разведке предполагает, что Горган был завербован еще в 2004 году, когда служил в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке. В 2021 году новый президент Молдовы Майя Санду отправила его в отставку с должности главы генштаба, после чего Горган устроился на работу в ООН. Пользуясь своими старыми связями в Минобороны Молдовы, он остается важным информатором ГРУ, пишет The Insider.

После выхода расследования глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел заявил, что государственные награды и воинские звания Игоря Горгана будут отозваны.

"Подобные преступления против государства должны караться самым суровым образом за измену", - отметил он, добавив, что Молдове "нужны более эффективные инструменты борьбы с предательством".

Российское влияние в Молдове

Россия использует Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове. По крайней мере, так считают аналитики ISW. По их мнению, усиленное внимание Кремля к отношениям с Гагаузией и заинтересованность самопровозглашенной республикой Приднестровье указывает на то, что Москва надеется использовать оба региона для оправдания гибридных операций.

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