В ноябре в США состоятся президентские выборы. И важной составляющей предвыборной кампании являются дебаты между кандидатами от Республиканской партии Дональдом Трампом и от Демократической партии Камалой Харрис.

Фактически, на первой встрече этих кандидатов победил формат выключенных микрофонов, потому что кандидаты не перебивали друг друга, что существенно отразилось на содержании выступлений. Однако к заверениям, что по результатам дебатов однозначно победила Харрис, я отношусь скептически. Хотя нельзя исключать, что их смотрели больше сторонников Харрис. Ведь она впервые участвовала в этом формате, поэтому избирателям интересна ее позиция по ряду вопросов.

У кандидата от Демократической партии было больше возможности заинтересовать аудиторию, изложив свою позицию, ведь кандидат от Республиканской партии уже был президентом США. Кроме того, Харрис имела возможность продемонстрировать новизну, потому что она - новый кандидат в этой гонке.

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Стоит отметить, что кандидаты подошли к дебатам с разным рейтингом, поскольку, по данным опросов, Харрис побеждает Трампа в так называемых шатких штатах, то есть в тех, которые колеблются. Поэтому эти дебаты больше были нужны Трампу, который выступил довольно неплохо - пытался больше дискредитировать оппонентку, похвалить себя, свои достижения.

К заверениям, что по результатам дебатов однозначно победила Харрис, я отношусь скептически

Ключевой темой этих дебатов фактически стала тема абортов. Во-первых, тема абортов, когда кандидатом является женщина, а предыдущие сорок шесть президентов были мужчинами, стала интересной американской аудитории. Согласно опросам общественного мнения, от Джо Байдена американцы воспринимали высказывания на эту тематику хуже, чем от Харрис.

Во-вторых, этот вопрос существенно разделяет республиканцев и демократов, ведь первые выступают за запрет абортов, а вторые - поддерживают легальность. Поэтому неудивительно, что кандидаты в президенты от обеих политических сил много говорили именно об этом.

Если говорить об упоминаниях Украины, не хочется угадывать, какой именно будет позиция обоих кандидатов в случае их победы на президентских выборах в США.

Во время дебатов мы увидели, что Трамп бредит идеей предупреждения Третьей мировой войны. И это то, что будет определять его политику. На дебатах он в очередной раз подтвердил, что с Владимиром Путиным надо вести переговоры, договариваться. В этих вопросах у Трампа, как и у Харрис, каких-то новаций не было.

Трамп бредит идеей предупреждения Третьей мировой войны

В свою очередь, вице-президент США подтвердила то, что говорит администрация нынешнего президента США Джо Байдена. В конце концов, она является ее частью. Однако избиратели не услышали от Харрис более детального плана завершения [российско-украинской] войны. Но многие эксперты в США считают, что ей и не надо более подробно рассказывать о своих планах по внутренней и внешней политике. Таким образом, продемонстрировать конкретику, в частности, по завершению войны в Украине - это не было целью для Харрис на этих дебатах.

Учитывая, что сейчас ее рейтинг лучше, чем у Трампа, любое непродуманное слово, особенно по теме конфликтов, международной помощи, требующей выделения из бюджета определенных сумм средств, предоставление техники и оружия на миллиарды долларов, не добавит кандидату популярности. Поэтому Харрис не много говорила об этом.

Возможно, единственный сюрприз дебатов и темы Украины в них был в том, что ей уделили достаточно много времени. На мой взгляд, могло быть на 2-3 вопроса меньше. Но тот факт, что об Украине говорили на площадке такого уровня, это позитив. И важно, что Украину обсуждали не в самом конце дебатов, а в начале.

Напоследок, стоит отметить, что на американских дебатах и не должно было быть каких-то супер-конкретных предложений по нам. Все же речь идет не о дебатах кандидатов в президенты Украины. А относительно того, являются ли эти дебаты свидетельством победы Харрис и потери шанса Трампом, говорить рано. Наконец, после первых дебатов - Трампа и Байдена - все говорили, что кандидат от республиканцев уже имеет 100% шанс на победу. Но... На сегодня Харрис лидирует в опросах общественного мнения. Плюс, по состоянию на сейчас, чисто математически у нее больше вариантов победы. Но все еще может измениться.

Владислав Фарапонов, глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина"