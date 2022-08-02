Тайвань развернул непривычно большое количество истребителей на юго-востоке.

Тайваньский аэропорт "Таоюань" (Тайбэй) получил сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах накануне ожидаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает тайваньское издание Liberty Times Network.

На почтовый ящик "Таоюаня" около 9 часов утра (2:00 по Киеву) поступили сообщения о том, что в аэропорту якобы будут заложены 3 взрывчатки с целью не допустить визит Пелоси.

Компания международного аэропорта Таоюань заявила, что вызвала полицию. Бюро авиационной полиции проводит расследования, правоохранители приступили к розыску людей, отправивших письмо с угрозами.

О произошедшем уведомили Бюро авиационной полиции, Министерство транспорта, Управление гражданской авиации и Управление внутренней безопасности. Компания аэропорта также попросила своих коллег усилить бдительность.

Примечательно, что ранее в СМИ Тайваня появлялись сообщения о том, что Пелоси прибудет в аэропорт "Суншань", который обслуживает небольшую (в сравнении с аэропортом "Таоюань") часть международных рейсов в Тайбэй.

Как сообщалось, Тайвань усилил боевую готовность армии на время ожидаемого визита Пелоси.

С авиабазы ​​Цзяи было совершено больше обычного количества самолето-вылетов. В частности, истребители F-16V взлетали полностью вооруженные бомбами и ракетами. А на авиабазу Тайдун прибыли восемь истребителей Mirage 2000 для усиления развертывания.

Утром во вторник Пекин закрыл небо над провинцией Фуцзянь (ближе всего к Тайваню). Там объявили об отмене большого количества авиарейсов, запланированных на вторник. Кроме этого, Пекин на время предполагаемого визита анонсировал очередные военные учения.

Утром 2 августа китайские военные корабли появились у восточного побережья, сообщают местные СМИ. Китайский ракетный эсминец и ракетный фрегат были обнаружены в 45 морских милях (около 80 километров) к юго-востоку от Тайваня.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

По информации тайваньских СМИ, Пелоси начнет свой визит на Тайвань около 17:30 часов по киевскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также подчеркивал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне предполагаемого визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если Пекин почувствует, что его "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии - визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Если визит на Тайвань состоится, Пелоси станет первым высокопоставленным американском политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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