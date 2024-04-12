Австралия будет поставлять в Бундесвер бронемашину Boxer, разработанную немецкими специалистами.

В компании Rheinmetall заявили, что 10 апреля был подписан контракт на производство в Австралии 123 бронемашин Boxer Heavy Weapon Carrier, из которых более сотни будет экспортировано в Германию. Об этом сообщает официальный сайт Rheinmetall.

"Поставки планируется начать в 2025 году, а первый автомобиль австралийского производства будет поставлен в 2026 году", - заявил управляющий директор Rheinmetall Defense Australia Натан Пойнер.

Если ничего не изменится (а предпосылок для этого на сегодня нет), то это будет крупнейшим военным экспортом Австралии в Германию.

Видео дня

"Мы приветствуем тесное партнерство между Австралией и Германией в стратегической оборонной деятельности, поскольку обе страны работают вместе для повышения глобальной безопасности. Поставки Boxer из Австралии стали возможными благодаря долгосрочным австралийским инвестициям Rheinmetall в разработку продукции и передовое производство", - сказал Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall.

Заметим, что в рамках программы модернизации австралийских сухопутных войск LAND 400 Phase 2 было заказано 211 бронемашин Boxer. Rheinmetall также обслуживает парк грузовиков HX австралийского войска, который насчитывает 2900 единиц.

Boxer - что это за машина

GTK Boxer является немецко-нидерландским многоцелевым бронетранспортером, созданным консорциумом ARTEC GmbH со штаб-квартирой в Мюнхене. В состав консорциума входят компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall.

Основной корпус бронемашины выполнили из стальной брони высокой твердости, что обеспечивает ей защиту от пуль, осколков артиллерийских снарядов и противотанковых мин. Машина может выполнять различные задачи в зависимости от установленного боевого модуля.

САУ на базе Boxer для Украины

На базе узлов и агрегатов Boxer построили дистанционно управляемую (выстрел производится дистанционно экипажем, который находится в кабине) гаубицу RCH 155. В декабре сообщалось, что в 2024-м такие системы Германия может передать украинским защитникам.

При этом о начале производства RCH 155 для нужд Украины УНИАН сообщал еще в начале прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: