Он повторил призыв Трампа.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц призвал Украину и Россию остановить бои и сесть за стол переговоров.

Во время выступления Дональда Трампа в Овальном кабинете он заявил, что Вашингтон имел хорошее взаимодействие с Киевом и Москвой. По его словам, и президент Украины Владимир Зеленский, и кремлевский правитель Путин говорили им, что только Трамп может остановить войну:

"У нас было начальное взаимодействие с россиянами. У украинцев была прекрасная возможность связать наши экономики вместе с помощью сделки по продаже полезных ископаемых. К сожалению, все пошло не так хорошо, но мы думаем, что все исправим".

Уолтц напомнил о встрече украинской и американской делегаций, которая должна состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Там стороны будут пытаться "повернуть эти мысли в нужное направление", чтобы обеспечить прекращение огня и движение к миру.

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Переговоры о прекращении войны

На следующей неделе в городе Джидда, Саудовская Аравия, запланирована встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки. Основной целью встречи является обсуждение возможного мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что планируется создать рамочное соглашение для достижения начального прекращения огня.

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