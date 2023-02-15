Они делают это ради собственной выгоды, отметил представитель управления.

Украинская разведка получает информацию от людей из высших эшелонов Кремля.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью изданию iefimerida. По его словам, ГУР управляет информацией, поступающей из тысяч источников, в том числе от имеющейся агентуры в РФ.

"На войне мы используем все средства, которые позволяет нам закон. Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к Путину людьми. Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России", - рассказал Черняк.

Видео дня

Он отметил, что в окружении российского президента есть немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины.

"Они против именно этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну. Все они делают это для своей выгоды, потому что это в их интересах. Кто-то, чтобы спасти ему жизнь, кто-то, потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", - сказал Черняк, добавив, что сейчас эти люди не готовы к каким-либо революционным действиям.

Однако если Путин потеряет власть, то они его уничтожат, считает Черняк.

Последние заявления украинской разведки

Недавно в ГУР прокомментировали вероятность нового большого наступления РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По их данным, у России нет необходимых для этого ресурсов, однако оккупанты планируют определенные действия в ближайшие недели.

Кроме того, в украинской разведке считают, что российские власти готовят новую волну мобилизации, однако она истощит их страну еще больше.

По данным ГУР, в Европе продолжает свою работу российская шпионская сеть - главной их задачей являются информационно-пропагандистские операции.

Вас также могут заинтересовать новости: