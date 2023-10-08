Президент выразил солидарность с Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Он сообщил, что премьер рассказал о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения.

"Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами по вопросу безопасности и защиты граждан Украины в Израиле", - отметил Зеленский.

Также, как добавил президент, в ходе разговора они обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами.

Нападение ХАМАС на Израиль - первая реакция Зеленского

Реагируя на трагические события в Израиле 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что право этой страны на защиту не подлежит сомнению. Он выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки ХАМАС, а также подчеркнул, что Украина верит в то, что порядок будет восстановлен, а террористы будут уничтожены.

Позже Зеленский сообщил, что выясняется судьба трех граждан Украины в Израиле, и отметил, что с утра 7 октября поддерживается постоянная связь с украинскими дипломатами, с разведкой. Из-за угрозы украинским гражданам, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины.

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