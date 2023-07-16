На момент вступления Байдена в должность президента запасы боеприпасов были "относительно низкими".

Арсенал боеприпасов на складах Пентагона исчерпывается на фоне предоставления военной помощи Украине.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN. По его словам, запасы 155 боеприпасов, которые являются стандартами для НАТО, были "относительно низкими", когда Байден вступил на пост президента.

Администрация Байдена поняла, что для пополнения запасов до приемлемого уровня потребуются годы, а не месяцы. Кроме того, этот процесс будет сложной задачей для страны, которая оказывает помощь Украине.

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"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Месяц за месяцем мы увеличиваем нашу способность поставлять боеприпасы", – заявил Салливан.

Помощь США Украине

США помогают Украине бороться с российскими оккупантами с самого начала вторжения. Страна постоянно выделяет для ВСУ пакеты военной поддержки. Так, в США заявили, что сделали все возможное, чтобы подготовить украинское контрнаступление.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, долгосрочная международная поддержка Украины докажет президенту РФ Владимиру Путину, что его расчет на то, что Запад прекратит помогать является ложным.

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