Санкции РФ против топ-чиновников США на американцев существенно не повлияют, отметила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пошутила по поводу внесения американского президента Джо Байдена в санкционный список России.

Во время брифинга в Вашингтоне Псаки подчеркнула, что санкции РФ существенно не повлияют на намеченные цели американцев.

"Я никого не удивлю, что никто из нас не планирует туристических поездок в Россию, ни у кого нет банковских счетов (в России – ред.), к которым мы не сможем получить доступ, поэтому мы будем двигаться вперед", - ответила Псаки.

Также она пошутила, что в заявлении России о введении санкций не упоминается, что "президент Байден – младший": "Возможно, они наложили санкции на его папу. Да покоится он с миром".

Что предшествовало

15 марта Кремль в ответ на санкции США запретил въезд в РФ президенту США Джо Байдену и еще 12 американским официальным лицам.

Сокрушительные санкции против России ввели после начала открытой войны РФ против Украины 24 февраля.

Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Отдельно ряд технологических гигантов заявили о выходе с российского рынка.

Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Также западные разведданные указывают на то, что у Путина исчерпываются ресурсы для ведения войны в живой силе и технике, поскольку предварительно Москва рассчитывала на "блицкриг" Украины.

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