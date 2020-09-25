Украинский дипломат рекомендует белорусским властям взять паузу и подумать, о чем они говорят в отношении Украины.

Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим считает, что риторика властей Беларуси в отношении Украины ни к чему хорошему не ведет.

Об этом он сказал в комментарии изданию TUT.BY.

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По словам украинского дипломата, перспектива отношений Беларуси и Украины будет зависеть, прежде всего, от дальнейшего развития внутренней ситуации в Беларуси, а также от процессов углубления интеграции Беларуси и России.

«Сразу хочу оговориться, чтобы меня опять не обвинили в якобы вмешательстве во внутренние дела вашей страны, углубление интеграции - это суверенное право Беларуси и степень интеграции зависит только от Беларуси. Но у нас есть свое понимание связанных с этим рисков для Украины и наше суверенное право делать из этого свои выводы и предпринимать адекватные действия. К сожалению, недружественная риторика в отношении Украины, которую мы слышим в последнее время от белорусских властей, это тоже плохой тренд. Я уже не говорю о том, что в этих заявлениях все чаще присутствует «переход на личности», как, например, во вчерашнем комментарии МИД Беларуси», - заявил Кизим.

Он отметил, что такая риторика наблюдается с момента выборов в Беларуси.

«Договорились до того, что Украину уже назвали «форпостом политических провокаций» против Беларуси, «подогревателем деструктивных сил» для смены власти в вашей стране и чуть ли не организатором протестов в Беларуси. Хочу еще раз повторить, что мы заинтересованы в независимой, суверенной и дружественной Беларуси. И я бы сейчас порекомендовал всем горячим головам, которые обвиняют руководство Украины в чем-то и тем более переходят на персоналии, взять паузу и подумать, что они говорят. Очевидно, что такая риторика, к сожалению, ничего хорошего для развития наших двусторонних отношений не дает. Поэтому, я бы таким головам посоветовал бы прежде, чем что-то говорить, подумать», - заявил Кизим.

Что предшествовало?

24 сентября Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что считает Украину несамостоятельной в принятии внешнеполитических решений в связи с заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о легитимности Александра Лукашенко. Перед этим Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Виталий Саенко