Александр Лукашенко отреагировал на введенные против себя и своего окружения санкции Европейского Союза.
Об этом сообщает Белта.
"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями – жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", – заявил он.
6 ноября Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников.
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Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.
Также под санкции попали сын Лукашенко Виктор, руководитель администрации президента Игорь Сергиенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, руководитель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Андрей Смаль, руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» Сергей Зубков, экс-госсекретарь Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
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