Помощь штату может включать гранты на временное жилье и ремонт домов.

Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия из-за последствий непогоды и распорядился оказать штату федеральную помощь.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

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В официальном сообщении сказано, что помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.

Федеральное финансирование доступно государственным органам власти и соответствующим местным органам власти, а также некоторым частным некоммерческим организациям на основе долевого участия.

Непогода в Техасе

Снегопады и снежные бури, не стихавшие несколько дней в центральных и южных районах США, оставили без электричества несколько миллионов человек.

Самая сложная ситуация сохраняется в Техасе, где в условиях минусовых температур были обесточены 4 млн жилых домов и зданий. В штате начались перебои с водоснабжением и продовольствием.

С 11 февраля Техас находится под воздействием аномальных холодов.

По состоянию на 19 февраля 2021 года в американских штатах Техас и Луизиана на фоне морозов начался энергетический кризис.

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Автор: УНИАН