Он был возвращен воздушным транспортом в страну происхождения.

Пограничники Молдовы в потоке иностранцев, следующих транзитом в Украину, обнаружили гражданина РФ, наемника из российского батальона "Пятнашка". Как сообщает пограничная полиция страны, его не пропустили через границу.

"Удалось обнаружить гражданина России, идентифицированного как наемник интернациональной бригады "Пятнашка". Иностранец был обнаружен в потоке пассажиров из Международного аэропорта Кишинев и намеревался добраться до Украины транзитом через территорию нашей страны. Указанному гражданину не было разрешено пересечь государственную границу, и после проведения фильтрационных мероприятий он был возвращен воздушным транспортом в страну происхождения", – говорится в сообщении ведомства.

Всего, по информации пограничной полиции, за сутки отказали во въезде в Молдову 34 иностранцам. Там напомнили, что в условиях чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также войны, начатой ​​Россией против Украины, на всех пунктах пропуска через государственную границу применяются ужесточенные протоколы безопасности.

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Батальон "Пятнашка" - что нужно знать

Батальон "Пятнашка" – созданное в 2014 году для участия в войне на востоке Украины незаконное вооруженное формирование, входящее в состав 100-й мотострелковой бригады ВС РФ. Покровителем бригады является главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Изначально НВФ занималось охраной "блокпоста" вблизи Донецкого аэропорта. Впоследствии принимало участие в боях за Марьинку и Авдеевку в Донецкой области.

Во время полномасштабной войны, развязанной Россией, была атакована военная база "Пятнашки" в Донецке, расположенная возле бывшего магазина "Ашан". В результате атаки было ликвидировано много боевиков батальона.

Вычислить координаты логова оккупантов в Донецке помог российский блогер Павел Кукушкин, снимавший ролики о деятельности захватчиков.

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