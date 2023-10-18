Правоохранители Финляндии продолжают расследование.

Финляндия расследует разгерметизацию газопровода Balticconnector. В момент аварии в районе трубопровода находились китайское и российское суда.

По словам следователя национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи, правоохранителям удалось установить, что в районе Balticconnector на момент аварии находились Newnew Polar Bear под флагом Гонконга и российский Sevmorput.

"В расследовании трафик в этом конкретном морском районе исследуется гораздо подробнее, чем позволяют открытые источники. Кроме движения судов, их история и предыдущая деятельность проверяются в сотрудничестве с органами власти других стран", - объяснил следователь.

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Отмечается, что расследование инцидента на газопроводе продолжается. Улучшение погодных условий позволило проводить водолазные работы и осмотр места повреждения.

Авария на газопроводе между Финляндией и Эстонией - что известно

10 октября Финляндия сообщила о повреждении газопровода Balticconnector, который по дну Балтийского моря соединяет страну с Эстонией. Финский премьер Петтери Орпо заявил, что инцидент не повлиял на подключение страны к газопроводу. При этом в береговой охране Финляндии заявили о значительных повреждениях трубопровода.

В свою очередь сейсмологи зафиксировали взрыв в день, когда был поврежден газопровод. Его магнитуда составляла 1,0.

Позже министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил о повреждении телекоммуникационного кабеля, соединяющий Швецию с Эстонией.

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