Число россиян, считающих Запад своим врагом, за полгода выросло до рекордных значений

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на опрос "Левада-Центра".

С начала года количество россиян, оценивающих отношения между США и Россией как враждебные, выросло с 4% в январе до 39% в сентябре, а 43% считают их напряженными. Враждебными отношения между Россией и ЕС - считают 16%, напряженными - 50%.

Наблюдается диаметрально противоположная оценка Китая: 19% опрошенных уверены, что отношения между странами дружественные, 25% - добрососедские, 35% - нормальные.

По мнению 79% россиян, крупнейшие западные страны являются противниками России, которые используют ее для решения своих проблем. Только 8% опрошенных видят в США и в европейских странах партнеров России.

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Несмотря на это, 66% считают, что России необходимо налаживать отношения с США и другими западными странами. 25% такой необходимости не видят. 84% опрошенных (что является максимальным значением за все годы замеров) считают, что сегодня у России есть враги.

Населения РФ осознает, что сейчас Россия находится в большой изоляции от западного мира (крупнейшей за последние двадцать лет), но 59% опрошенных это вообще не пугает. 36% респондентов выразили свою озабоченность по поводу нарастающей изолированности России.

Количество россиян, которые считают, что результатом нынешнего украинского кризиса станет новый виток "холодной войны", достигло максимального значения - 40%. По мнению большей части россиян (79%), западные страны, которые критикуют российскую политику в отношении Украины, стремятся ослабить Россию.

Опрос проведен 26-29 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1630 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ.

Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%