В Непале завершили поиск туристов, выживших после непогоды - BBC

Они говорят, что туристы, которые бы нуждались в их помощи, уже найдены, передает BBC Украина.

В центре внимания сейчас - поиск тел погибших, погребенных под снегом, сказал BBC представитель непальского правительства.

По району неожиданно ударили нетипичные для этого времени года снежные бури, которые привели к лавинам.

Пока непонятно точное количество пропавших без вести людей.

Известно, что на трекинговом маршруте вокруг горы Аннапурны по крайней мере 39 человек погибли и почти 400 были спасены.

Непальская армия и частные вертолеты уже пятый день исследуют этот маршрут.

По словам чиновников, в воскресенье эти усилия усложнились из-за ухудшения погоды.

Сейчас существуют три различных списка погибших и спасенных. Один из них составлен армией, второй - Министерством внутренних дел, третий - непальской ассоциацией трекинга.

Власти страны говорит, что планируют создать единый список.

По сообщениям, среди погибших - туристы из Непала, Японии, Израиля, Канады, Индии, Словакии, Вьетнама и Польши.

Многие из тех, кто выжил, получили тяжелые обморожения и им грозит ампутация.

Эксперт по трекингу рассказал ВВС, что снежная буря, которая началась в среду, стала сильнейшей за несколько десятилетий. За 12 часов намело до 1,8 метра снега высотой.

Непал получает большие прибыли от горных туристов и альпинистов, которые каждый год слетаются в Гималаи со всего мира.