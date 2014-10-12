Меркель отказалась от встречи с Путиным в рамках форума «Петербургский диалог»

Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.

По данным журнала, Берлин решил, что проводить межправительственные консультации на фоне обострения кризиса в Украине нецелесообразно.

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Издание отмечает, что переговоры между Германией и Россией как правило проводились в рамках форума «Петербургский диалог», который состоится в конце октября в Сочи.

Ранее сообщалось , что от участия в «Петербургском диалоге» отказались ряд неправительственных организаций из Германии, в том числе Фонд имени Генриха Белля, организации «Германо-российский обмен», «Европейский обмен», а также представители Amnesty International и Greenpeace. Эти организации направили письма в правительство ФРГ с призывом бойкотировать «Петербургский диалог», отмечает РБК.

Как сообщал УНИАН, Германия предложили ОБСЕ беспилотники для мониторинга прекращения режима огня на Донбассе.

СМИ писали, что к отправке в Украину готовятся 200 десантников Бундесвера, которые сейчас проходят обучение возле Бремена. Якобы планируется, что, кроме охраны наблюдателей ОБСЕ, они будут управлять разведывательными беспилотными самолетами.

В конце сентября на совместной пресс-конференции Ангела Меркель с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом, канцлер Германии заявила, что в случае, если политика России в отношении Украины останется прежней, то европейским странам, возможно, придется пересмотреть сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Тогда же канцлер заявила, что пока не видит возможности для отмены санкций в отношении России.