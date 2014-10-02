Меркель - Путину: Россия обязана повлиять на боевиков на востоке Украины

Россия обязана повлиять на пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила поздно вечером 1 октября в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Радио Свобода, по словам главы правительства Германии, лидеры двух стран выразили беспокойство, что в Украине ежедневно продолжается насилие.

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Меркель заявила, что граница между Украиной и Россией должна быть контролируемый, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе играет важную роль в выполнении этой задачи. Она подчеркнула, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать миссию ОБСЕ в Украине, прибавив, что эта организация могла бы играть важную роль в запланированных местных выборах на территориях вокруг Донецка и Луганска.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг заявил, что прекращение огня в Донбассе предоставляет возможность для мира, но Россия и в дальнейшем имеет силы для дестабилизации ситуации в Украине.