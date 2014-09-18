Шотландцы голосуют на референдуме (фото)
12:57, 18 сентября 2014Мир
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Шотландцы достаточно активно голосуют на референдуме о независимости страны.
REUTERS
Власти Шотландии ожидают рекордную явку, сообщает ИТАР-ТАСС. Противники и сторонники отделения Шотландии в течение всего дня планируют продолжать свою агитацию.
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Предварительные результаты референдума в Шотландии станут известны ближе к завтрашнему утру.
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