Шотландцы голосуют на референдуме (фото)

12:57, 18 сентября 2014
Мир
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Шотландцы достаточно активно голосуют на референдуме о независимости страны.

REUTERS

Власти Шотландии ожидают рекордную явку, сообщает ИТАР-ТАСС. Противники и сторонники отделения Шотландии в течение всего дня планируют продолжать свою агитацию. 

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Предварительные результаты референдума в Шотландии станут известны ближе к завтрашнему утру.

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