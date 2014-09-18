Обама надеется на сохранение единства Великобритании

В официальном "Твиттере" Белого дома Барак Обама отметил, что Великобритания является исключительным партнером для США и "силой добра в изменчивом мире", передает ZN.UA.

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"Я надеюсь, что Великобритания останется сильной, стабильной и единой", - отметил американский президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Шотландии проходит референдум, который решит дальнейшую судьбу страны - остаться ли ей в составе Великобритании или обрести независимость.