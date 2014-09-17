Премьер Испании: референдум в Шотландии угрожает евроинтеграции - BBC

15:11, 17 сентября 2014
Мир
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Референдумы о независимости Шотландии или испанской Каталонии вредят европейской интеграции, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

REUTERS

В выступлении перед испанскими депутатами Рахой сказал, что такие процессы приводят к еще большему экономическому падению и бедности, передает BBC Украина.

Мариано Рахой также отметил, что если шотландцы поддержат независимость, то Шотландии придется повторно подавать заявку на членство в ЕС.

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Сторонники независимости Каталонии с воодушевлением восприняли референдум в Шотландии, который состоится в четверг, и хотят провести аналогичное волеизъявление в Каталонии в ноябре.

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