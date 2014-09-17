Премьер Испании: референдум в Шотландии угрожает евроинтеграции - BBC

В выступлении перед испанскими депутатами Рахой сказал, что такие процессы приводят к еще большему экономическому падению и бедности, передает BBC Украина.

Мариано Рахой также отметил, что если шотландцы поддержат независимость, то Шотландии придется повторно подавать заявку на членство в ЕС.

Читайте такжеБританские военные выступили против независимости Шотландии

Сторонники независимости Каталонии с воодушевлением восприняли референдум в Шотландии, который состоится в четверг, и хотят провести аналогичное волеизъявление в Каталонии в ноябре.